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Šojgu: Rusko sa snaží vyvinúť nový systém na obranu proti dronom
Putin predtým v utorok nariadil vláde a ministerstvu obrany, aby prijali ďalšie opatrenia na minimalizáciu vplyvu ukrajinských útokov na ruskú infraštruktúru.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Rusko sa aktívne snaží vyvinúť nový systém na obranu proti dronom, uviedol v utorok tajomník Bezpečnostnej rady Ruska Sergej Šojgu. Ruské úrady vrátane prezidenta Vladimira Putina podľa neho situácii okolo ukrajinských dronových útokov venujú veľkú pozornosť.
„Preto dúfam, že so zavádzaním nových projektov a nových systémov sa situácia prirodzene zlepší,“ uviedol Šojgu podľa agentúry TASS. „Ale ako viete, všetko sa neustále mení a nepriateľ nie je výnimkou. Ak my zdokonaľujeme náš obranný systém, oni prirodzene zdokonaľujú svoj útočný systém,“ dodal.
Putin predtým v utorok nariadil vláde a ministerstvu obrany, aby prijali ďalšie opatrenia na minimalizáciu vplyvu ukrajinských útokov na ruskú infraštruktúru. Šéf Kremľa zároveň vyhlásil, že Ukrajina podniká údery na civilné ciele v snahe destabilizovať ruskú spoločnosť.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od začiatku tohto roku zdvojnásobili, uviedla agentúra Reuters. V niektorých regiónoch krajiny sa preto začali vytvárať dlhé rady na čerpacích staniciach a zvýšili sa ceny benzínu.
Putin na zasadnutí kabinetu podľa TASS tiež vyhlásil, že Ukrajina sa snaží vyvolať dojem, že má lepšiu pozíciu pre prípad, že by sa obnovili mierové rokovania. Na bojisku to však podľa neho vyzerá úplne inak. „Naše vojenské jednotky, ako vieme, a o tom teraz budem hovoriť, postupujú každý deň vpred,“ tvrdil ruský prezident.
Agentúra AFP vo svojej analýze založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny v máji uviedla, že Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala pod svoju kontrolu viac územia než stratila. Tempo postupu Ruska sa podľa ISW od konca roka 2025 spomaľuje. Kyjev tvrdí, že zlepšuje svoju pozíciu na juhu a východe Ukrajiny.
„Preto dúfam, že so zavádzaním nových projektov a nových systémov sa situácia prirodzene zlepší,“ uviedol Šojgu podľa agentúry TASS. „Ale ako viete, všetko sa neustále mení a nepriateľ nie je výnimkou. Ak my zdokonaľujeme náš obranný systém, oni prirodzene zdokonaľujú svoj útočný systém,“ dodal.
Putin predtým v utorok nariadil vláde a ministerstvu obrany, aby prijali ďalšie opatrenia na minimalizáciu vplyvu ukrajinských útokov na ruskú infraštruktúru. Šéf Kremľa zároveň vyhlásil, že Ukrajina podniká údery na civilné ciele v snahe destabilizovať ruskú spoločnosť.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od začiatku tohto roku zdvojnásobili, uviedla agentúra Reuters. V niektorých regiónoch krajiny sa preto začali vytvárať dlhé rady na čerpacích staniciach a zvýšili sa ceny benzínu.
Putin na zasadnutí kabinetu podľa TASS tiež vyhlásil, že Ukrajina sa snaží vyvolať dojem, že má lepšiu pozíciu pre prípad, že by sa obnovili mierové rokovania. Na bojisku to však podľa neho vyzerá úplne inak. „Naše vojenské jednotky, ako vieme, a o tom teraz budem hovoriť, postupujú každý deň vpred,“ tvrdil ruský prezident.
Agentúra AFP vo svojej analýze založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny v máji uviedla, že Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala pod svoju kontrolu viac územia než stratila. Tempo postupu Ruska sa podľa ISW od konca roka 2025 spomaľuje. Kyjev tvrdí, že zlepšuje svoju pozíciu na juhu a východe Ukrajiny.