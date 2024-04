Šojgu: Zintenzívnime útoky na ukrajinské sklady so západnými zbraňami

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruská armáda zintenzívni útoky na ukrajinské sklady so západnými zbraňami. Uviedol to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Šojgu povedal, že Rusko "vyvrátilo mýtus o prevahe západných zbraní" a prevzalo iniciatívu na 1000 kilometrovej frontovej línii na Ukrajine. Pripomenul tiež skutočnosť, že Spojené štáty sú pripravené čoskoro poskytnúť Ukrajine nový balík vojenskej pomoci v hodnote 61 miliárd dolárov.



"Úmerne hrozbám, ktoré predstavujú Spojené štáty a ich spojenci, budeme naďalej zlepšovať štruktúru ozbrojených síl a zvyšovať výrobu najpopulárnejších zbraní a vojenského vybavenia... Zvýšime intenzitu útokov na logistické centrá a sklady so západnými zbraňami," dodal.



Šojgu zopakoval tvrdenie, že ruské sily tento mesiac dobyli ukrajinské obce Pervomajske, Bohdanivka a Novomychajlivka. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že ruskí vojaci sa pri dobýjaní Novomychajlivky zmocnili západných zbraní vrátane švédskych granátometov a amerických protitankových striel Javelin.



Ukrajinská armáda v pondelok poprela dobytie Novomychajlivky v Doneckej oblasti a uviedla, že jej sily naďalej kontrolujú 15 až 20 percent obce.