Šojgu sa na stretnutí s Kim Čong-unom poďakoval za podporu vo vojne

Pchjongjang 21. marca (TASR) - Tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu v piatok v Pchjongjangu poďakoval severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi za podporu vojnového úsilia Ruska na Ukrajine. Prisľúbil tiež prehĺbenie spolupráce a informoval Kima o obnovení dialógu medzi Ruskom a Spojeným štátmi, píše TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Ruský predstaviteľ na dvojhodinovom stretnutí potvrdil, že Moskva naďalej podporuje dohodu o strategickom partnerstve, ktorú s Pchjongjangom uzavrela minulý rok.



Poďakoval tiež za solidaritu s Ruskom v tri roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Západ a Kyjev tvrdia, že Rusku v bojoch v ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vtrhli ukrajinské jednotky, pomáhajú severokórejskí vojaci. Americkí a juhokórejskí predstavitelia a ukrajinské bezpečnostné služby tvrdia, že Severná Kórea vyslala do Ruska 10.000 až 12.000 vojakov. KĽDR podľa AP tiež dodáva Rusku veľké množstvo konvenčných zbraní.



Ruská tlačová agentúra TASS uviedla, že Šojgu odovzdal posolstvo od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý prisľúbil "maximálnu pozornosť" plneniu dohôd dosiahnutých na nedávnych summitoch.



Šojgu podľa agentúry Interfax, na ktorú sa odvolala AP, povedal, že na stretnutí s Kimom sa zaoberali viacerými otázkami vrátane vojny na Ukrajine, dialógu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a bezpečnostnou situáciou na Kórejskom polostrove.



Niektorí pozorovatelia tvrdia, že Šojguova návšteva by mohla súvisieť s možnou Kimovou cestou do Ruska. Keď Putin v júni 2024 navštívil Pchjongjang a podpísal s Kimom veľkú zmluvu o vzájomnej obrannej spolupráci, pozval vodcu KĽDR na návštevu Moskvy.