Šojgu: Severná Kórea je dôležitým partnerom Ruska

Moskva 26. júla (TASR) - Rusko posilní obrannú spoluprácu so Severnou Kóreu, uviedol v stredu ruský minister obrany Sergej Šojgu po stretnutí so svojím severokórejským náprotivkom Kang Sun-namom. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a agentúry AFP.



"Som presvedčený, že dnešné rokovania prispejú k posilneniu spolupráce medzi našimi ministerstvami obrany," cituje Šojgua vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.



Zároveň zdôraznil, že "Severná Kórea je pre Rusko dôležitým partnerov, s ktorým zdieľa hranicu a bohatú históriu spolupráce". Ruský rezort obrany zverejnil tiež záznam zo stretnutie Šojgua pri okrúhlom stole so severokórejskými predstaviteľmi obrany.



Rusko ako jedna z mála krajín udržuje priateľské vzťahy so Severnou Kóreou. Americké spravodajské služby tiež naznačili, že Moskva od Pchjongjangu nakupuje zbrane a muníciu.



Uniknuté spravodajské informácie vlani v septembri naznačili, že Rusko kúpilo od Severnej Kórey "milióny" delostreleckých granátov a rakiet. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine môže však Rusko podľa vojenských expertov nakúpiť od Severnej Kórey ešte viac vojenského vybavenia.



Ruská vojenská delegácia na čele so Šojguom pricestovala do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) v utorok. Neskôr sa pripojí k skupine hostí z Číny a spoločne sa zúčastnia na oslavách výročia podpísania prímeria v kórejskej vojne. Ide o vôbec prvú zahraničnú návštevu v KĽDR od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom.