Šojgu: Stav armády je nízky, v ukrajinských prístavoch zriadi základne

Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko plánuje zriadiť základne na podporu svojho vojnového loďstva v dvoch okupovaných prístavoch na juhu Ukrajiny. Oznámil to v stredu ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý zároveň vyhlásil, že počet príslušníkov ruskej armády by sa mal zvýšiť na 1,5 milióna. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Prístavy v (ukrajinskom) Berďansku a Mariupole sú plne funkčné. Máme v úmysle zriadiť tam základne na podporu plavidiel, záchranných služieb a opravy lodí (ruského) námorníctva," uviedol Šojgu v rámci správy prednesenej na stretnutí šéfa Kremľa Vladimira Putina s poprednými predstaviteľmi ruskej armády.



Podľa ministra by sa mal početný stav ruskej armády – v čase pokračujúcich bojov na Ukrajine – zvýšiť zo súčasného jedného na 1,5 milióna. Toto číslo by malo zahŕňať aj 695.000 vojakov-dobrovoľníkov, ktorí budú v armáde pôsobiť na základe kontraktu. Šojgu neuviedol, v akom časom horizonte by malo k takémuto zvýšeniu počtu vojakov dôjsť.



Šéf ruského rezortu obrany vo svojej správe avizoval aj vytvorenie nových jednotiek, ktoré budú operovať v západných oblastiach Ruska v reakcii na plány Fínska a Švédska na vstup do Severoatlantickej aliancie.