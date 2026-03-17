< sekcia Zahraničie
Šojgu: Tempo výroby ukrajinských dronov je rizikom pre regióny Ruska
Počet ukrajinských sabotážnych útokov proti Rusku sa podľa Šojgua v roku 2025 zvýšil o 40 percent na 1830 prípadov.
Autor TASR
Moskva 17. marca (TASR) - Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu v utorok varoval, že tempo výroby a rýchlosť vývoja ukrajinských dronov predstavujú riziko pre všetky ruské regióny a žiadny z nich nie je pred nimi v úplnom bezpečí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet ukrajinských sabotážnych útokov proti Rusku sa podľa Šojgua v roku 2025 zvýšil o 40 percent na 1830 prípadov. „Tempo vývoja zbraňových systémov, predovšetkým bezpilotných lietadiel, a sofistikovanosť metód ich nasadzovania sú také, že žiadny región Ruska sa nemôže cítiť v bezpečí,“ citovala Šojgua štátna tlačová agentúra TASS.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin v pondelok vyhlásil, že hlavné mesto bolo terčom najväčšieho útoku za uplynulý rok, pričom ruské sily museli zostreliť 250 ukrajinských dronov. Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že v priebehu 24 hodín celkovo zneškodnili 421 bezpilotných lietadiel.
Na pracovnom stretnutí v Jekaterinburgu tiež Šojgu vyhlásil, že na spravodajských aktivitách proti Rusku spolupracuje 56 tajných služieb, ktorých cieľom je napomáhať „sabotážnym a teroristickým“ útokom. Nespresnil, o aké služby ide.
