Šojgu tvrdí, že Rusom sa podarilo oslabiť ukrajinskú ofenzívu

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok tvrdil, že ruským jednotkám sa podarilo "výrazne oslabiť" bojový potenciál prebiehajúcej ukrajinskej protiofenzívy a úspešne odraziť ukrajinské útoky v okolí Bachmutu a Soledaru v Doneckej oblasti. Šojgu to vyhlásil na schôdzke vojenského velenia v Moskve, informuje agentúra DPA.



Kyjev podľa Šojgua neuspel ani v prelomení ruských obranných línií pri obci Robotyne a Verbove v juhoukrajinskej vZáporožskej oblasti, ktorú čiastočne okupujú ruské sily.



Podľa DPA sú tvrdenia ruského ministra v priamom rozpore s vyhláseniami Kyjeva, ktorý pred časom informoval o strategických pokrokoch vrátane prelomu pri Verbovom na juhu Ukrajiny, ako aj o dobytí obce Robotyne.



Šojgu v utorok taktiež tvrdil, že Rusko v súčasnosti disponuje dostatočným množstvom dobrovoľníkov aj príslušníkov armády na vykonanie potrebných úloh vo vojne proti Ukrajine.



Ich počet v tejto chvíli podľa Šojgua dosahuje 335.000, pričom iba v septembri sa do vojenskej služby hlásilo vyše 50.000 Rusov, a teda podľa neho nie je nutné ďalej mobilizovať.



DPA pripomína, že počas vlaňajšej čiastočnej mobilizácie záložníkov z Ruska odišli státisíce Rusov, aby sa vyhli povolaniu do vojny na Ukrajine.



V súčasnosti sa však podľa agentúry mnoho ruských obyvateľov hlási do služby dobrovoľne vzhľadom na relatívne dobré finančné ohodnotenie a nedostatok iných pracovných príležitostí.



V Rusku je momentálne povolávaných do základnej vojenskej služby približne 130.000 nových brancov, tí by však počas výcviku nemali byť nasadzovaní do oblastí bojov. Po skončení povinnej základnej služby sa prípadne môžu dobrovoľne prihlásiť do armády ako dobrovoľníci.