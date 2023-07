Šojgu tvrdí, že vzbura vagnerovcov neovplyvnila operáciu na Ukrajine

Moskva 3. júla (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok prvýkrát verejne prehovoril od nedávnej vzbury žoldnierov z Vagnerovej skupiny, ktorá sa pokúsila zvrhnúť ruské vojenské velenie. Rusov ubezpečil, že vzbura nemala nijaký vplyv na "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, ako Moskva nazýva agresívnu vojnu voči svojmu susedovi. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a stanice Sky News.



Šojgu uviedol, že zámer vagnerovcov destabilizovať Rusko zlyhal vďaka lojalite vojakov voči štátu. Armády sa podľa jeho slov vzbura nijako nedotkla a neovplyvnila ani priebeh invázie na Ukrajinu.



"Provokácia (vagnerovcov) nemala vplyv na činnosť armádnych skupín (zapojených do tejto operácie)," povedal Šojgu na pondelkovom zasadnutí na ministerstve obrany v Moskve.



Skutočnosť, že Šojgu od júnovej vzbury až nevystúpil so žiadnym verejným prejavom, vyvolávala rozsiahle špekulácie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin možno jeho pozíciu prehodnocuje, približuje Sky News.



Práve Šojgu a tiež náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov boli už dlho pred vzburou terčom najostrejšej kritiky zo strany šéfa vagnerocov Jevgenija Prigožina. Predstavitelia západných tajných služieb nedávno vyslovili tvrdenie, že Prigožin plánoval počas vzbury Šojgua aj Gerasimova zajať.



Šéf vagnerovcov obvinil v piatok 23.júna ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Následne sa pokúsil pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie. Zmocnili sa mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska a vydali sa smerom na Moskvu. V sobotu večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine.



Ukončenie krízy údajne sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V súlade s dohodou sa Prigožin minulý utorok presunul do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do ruských ozbrojených síl.