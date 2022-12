Šojgu v Minsku rokoval s bieloruským ministrom obrany Chreninom

Minsk 3. decembra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v bieloruskej metropole Minsk rokoval so svojím bieloruským kolegom Viktarom Chreninom. V sobotu to uviedla bieloruská štátna agentúra Belta, informuje agentúry Reuters.



Obaja ministri diskutovali o bilaterálnej vojenskej spolupráci a doplnili dohodu o "spoločnom zabezpečení regionálnej bezpečnosti", napísala Belta. Ďalšie detaily o stretnutí však nepriniesla.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. V priebehu ruskej invázie na Ukrajinu už Moskve poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu. Minsk zároveň v októbri obvinil Kyjev z pripravovaného útoku a ohlásil nasadenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny na západných hraniciach Bieloruska.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v októbri povedal, že jeho krajina sa neplánuje zapojiť do konfliktu na Ukrajine, keďže Bielorusko podľa neho žiadnu vojnu nepotrebuje.