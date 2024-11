Šojgu v pondelok odcestuje na viacdňovú návštevu Číny

Moskva 10. novembra (TASR) - Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu navštívi budúci týždeň Čínu, kde bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi krajiny. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ruské štátne tlačové agentúry.



Šojgu do Číny dorazí v pondelok a jeho návšteva potrvá do štvrtka. Účelom jeho cesty sú "konzultácie o strategických bezpečnostných otázkach".



Rokovať bude s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im, s ktorým bude diskutovať o "aktuálnych problémoch medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti, ako aj o širokom spektre tém bilaterálnej spolupráce", uviedla vo vyhlásení Rada bezpečnosti.



Stretne sa aj s najvyšším čínskym bezpečnostným predstaviteľom Čchen Wen-čchingom, ktorý stojí na čele vplyvnej Ústrednej komisie pre politické a právne záležitosti vládnucej komunistickej strany.



AFP pripomína, že Šojgu bol ruským ministrom obrany počas prvých dvoch rokov ofenzívy na Ukrajine. Po sérii vojenských neúspechov a kritike zo strany vplyvných vojenských predstaviteľov ho ruský prezident Vladimir Putin po prezidentských voľbách stiahol a presunul ho do Rady bezpečnosti.