Šojgu: V rámci mobilizácie vstúpilo do armády už viac ako 200.000 ľudí

Moskva 4. októbra (TASR) - Viac ako 200.000 ľudí vstúpilo do armády odvtedy, čo ruský prezident Vladimir Putin 21. septembra vyhlásil v Rusku čiastočnú mobilizáciu. V utorok to oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"K dnešku vstúpilo do armády viac ako 200 000 ľudí," povedal Šojgu, ktorého citovali ruské tlačové agentúry. Dodal, že mobilizovaní záložníci sa školia v niekoľkých výcvikových strediskách.



Minister požiadal vojenských veliteľov, aby pomohli odvedencov "rýchlo prispôsobiť na boj". Podľa jeho slov môžu byť mobilizovaní záložníci nasadení do bojových zón až po "tréningu a bojovej koordinácii". Šojgu zároveň vyzval armádne náborové strediská, aby dobrovoľníkov neodmietali, "ak neexistujú vážne dôvody".



Čiastočná mobilizácia v Rusku je zameraná na podporu ruskej armády v bojoch na Ukrajine, píše AFP. Na jej základe má byť povolaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.



Po vyhlásení mobilizácie sa rozhodli tisíce mužov v brannom veku opustiť Rusko. Kazachstan v utorok oznámil, že za uplynulé dva týždne vstúpilo na jeho územie viac ako 200.000 občanov Ruska.