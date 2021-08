Šojgu: Voči agresii z Afganistanu použijeme základne v Tadžikistane

Novosibirsk 5. augusta (TASR) - Ruské vojenské základne v Tadžikistane a Kirgizsku budú použité na ochranu hraníc členských štátov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) v prípade priamej agresie z Afganistanu, uviedol vo štvrtok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



Podľa agentúry TASS sa Šojgu takto vyjadril na stretnutí s vedeckou komunitou sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied, a to v reakcii na otázku o opatreniach, ktoré sa prijímajú na odvrátenie hrozieb z Afganistanu.



Členské štáty ODKB (Rusko, Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan) nemôžu byť svojím rozsahom a obranným potenciálom na úrovni Ruska a potrebujú pomoc v afganskom smere, pretože v konečnom dôsledku sa to týka ruskej vojenskej bezpečnosti, zdôraznil Šojgu.



"Dúfame, že dohody, ktoré existujú s Talibanom (afganským militantným hnutím), budú splnené. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti je však ťažké tomu okamžite uveriť. Je potrebné vyriešiť tento problém tak, aby naša krajina nečelila všetkým týmto hrozbám. V tejto súvislosti je potrebné všemožne podporovať našich partnerov v ODKB a pomáhať im," uviedol minister.



Poznamenal, že Moskva a Dušanbe realizujú spoločný program prezbrojenia tadžickej armády, ale teraz vyvstala potreba zaoberať sa posilnením bojového potenciálu tadžickej pohraničnej stráže.



"Program je rozsiahly a je určený takmer do roku 2040. Teraz sa však ukázala odôvodnená potreba zaoberať sa nielen armádou, ale aj hranicou," vysvetlil Šojgu. Pripomenul, že Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan spustili rozsiahle vojenské cvičenia, ktorých úlohy sú spojené so situáciou v regióne. Do spoločných manévrov bolo podľa jeho slov zapojených vyše 1000 ruských vojakov.