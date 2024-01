Šojgu: Výroba munície pre protivzdušnú obranu sa zdvojnásobila

Moskva 30. januára (TASR) - Rusko zdvojnásobilo výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany, uviedol v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu. Povedal to počas inšpekcie zbrojárskych závodov v meste Jekaterinburg na Urale, TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Zvýšila sa výroba odpaľovacích zariadení pre systémy protivzdušnej obrany S-300 a Buk. Do prevádzky by mali byť uvedené ešte v tomto roku. Presné údaje však Šojgu neuviedol.



Ruský systém protivzdušnej obrany nedávno ukázal slabiny, keď nedokázal reagovať na ukrajinské drony. Ich útoky poškodili terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) v prístave Usť-Luga na pobreží Fínskeho zálivu Baltského mora a ropnú rafinériu v Tuapse na pobreží Čierneho mora.



Podľa ruských médií si Šojgu prezrel aj výrobu dvoch zbraňových systémov, proti ktorým sa Ukrajina môže len ťažko brániť - balistických striel typu zem-zem Iskander a striel s plochou dráhou letu Kalibr odpaľovaných z vojnových plavidiel.



Najmä Iskandery, ktoré útočia prakticky bez varovania, už niekoľkokrát spôsobili Ukrajine ťažké straty. Vlani v októbri takáto raketa zasiahla dedinu v Charkovskej oblasti a na pohrebnom obrade zahynulo viac ako 50 ľudí. Ukrajina sa proti rozsiahlej ruskej agresii bráni už takmer dva roky.