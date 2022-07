Šojgu: Vývoz obilia sa môže odblokovať o pár dní

Istanbul 22. júla (TASR) - Rusko nezneužije odmínovanie ukrajinských prístavov s cieľom umožniť vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more na vojenskú ofenzívu, vyhlásil v piatok v Istanbule ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý za Rusko podpísal dohodu s Tureckom a OSN o vývoze ukrajinského obilia. Rovnakú dohodu podpísali aj zástupcovia Ukrajiny. Podľa Šojgua by sa mohol export obilia z Ukrajiny odblokovať už v priebehu najbližších dní. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správy agentúry Reuters a AFP.



"Rusko na seba prevzalo záväzky, ktoré sú jasne formulované v tomto dokumente. Nevyužijeme situáciu po vyčistení a otvorení (ukrajinských) prístavov. Zaviazali sme sa k tomu," povedal Šojgu vo vysielaní ruskej štátnej televízie.



Jeden z predstaviteľov, ktorý sa zúčastnil na príprave dohody, agentúre Reuters povedal, že na lode prevážajúce obilie sa bude vzťahovať čosi ako "prímerie". Ukrajinská námorníctvo zamínovalo pobrežné oblasti Ukrajiny, aby tak znemožnilo prienik ruských vojenských plavidiel. Podľa dohody budú ukrajinské vojenské lietadlá sprevádzať nákladné lode prevážajúce obilie alebo vracajúce sa na Ukrajinu cez bezpečné koridory v ukrajinských vodách. Lode bude monitorovať spoločné koordinačné centrum so sídlom v Istanbule, prechádzať budú cez úžinu Bospor a tadiaľ budú viezť obilie ďalej na svetové trhy.



Keďže Rusko sa obávalo, že nákladné lode vracajúce sa na Ukrajinu by mohli prevážať zbrane, všetky plavidlá budú preverovať v Turecku pod dohľadom spomínaného spoločného koordinačného centra so zastúpením všetkých zúčastnených strán.



Dohoda platí predbežne na 120 dní, avšak bude ju možné opakovane predlžovať.



"Skutočnosť, že dve strany bojujúce proti sebe vo vojne – a to v intenzívnej vojne –, sa dokázali dohodnúť na takejto dohode, je podľa mňa bezprecedentná," povedal jeden nemenovaný predstaviteľ OSN.



Iná dohoda, taktiež podpísaná v piatok, umožní hladký prevoz ruských potravinových výrobkov a umelých hnojív na svetové trhy. OSN zároveň privítala vyhlásenie Európskej únie a Spojených štátov, že ich sankcie sa nebudú vzťahovať na tieto zásielky.