Šojgu: Západ robí všetko preto, aby predĺžil ruskú vojenskú operáciu

Moskva 19. apríla (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok uviedol, že Moskva sa snažívýchodnú Ukrajinu, no Západ robí všetko pre to, aby ruskú vojenskú operáciu predĺžil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.uviedol Šojgu, pričom odkazoval na dva odštiepenecké regióny na východe Ukrajiny, ktoré Rusko uznalo za nezávislé krajiny.pokračoval šéf ruského rezortu obrany.Šojgu sa vyjadril po tom, ako Kyjev obvinil Rusko z toho, že spustilo novú rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny, čím vojna prešla do druhej fázy. Začiatok novej etapy ruskejna Ukrajine potvrdil v utorok aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Ruský minister obrany však z krviprelievania na Ukrajine obvinil Spojené štáty a ich spojencov, ktorí sú podľa neho odhodlaní bojovaťvyhlásil Šojgu.