Šojgu zopakoval tvrdenia, že Ukrajina chystá špinavú bombu

Moskva 26. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu zopakoval v stredu nepodložené tvrdenia, že Ukrajina pripravuje použitie tzv. "špinavej bomby". Šojgu to povedal počas videohovoru s čínskym rezortným partnerom Wej Feng-chem.



TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na ruské ministerstvo obrany.



Ministerstvo v separátnom vyhlásení uviedlo, že Šojgu v stredu vyjadril tie isté "obavy" aj v telefonickom rozhovore s ministrom obrany Indie Rádžnátom Singhom.



Rusko tento týždeň vyhlásilo, že Ukrajina zrejme použije tzv. špinavú bombu na svojom vlastnom území. Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, približuje agentúra AFP.



Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by Moskva mohla "ospravedlniť použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti byť ohrozená postupujúcou ukrajinskou protiofenzívou na východe a juhu Ukrajiny.



"Rusko často obviňuje ostatných z toho, čo sa samo chystá urobiť. Už sme tento model videli. Od Sýrie po Ukrajinu," podotkol v stredu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg.



"Svet sa pozorne pozerá," poznamenal.