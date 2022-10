Šojgu:Situácia na Ukrajine má tendenciu k nekontrolovateľnej eskalácii

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu telefonoval v nedeľu so svojím francúzskym náprotivkom Sébastienom Lecornuom, s ktorým hovorili aj o Ukrajine. Oznámilo v nedeľu ruské ministerstvo obrany. Informovala o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Bola prediskutovaná situácia na Ukrajine, ktorá má dlhodobú tendenciu k ďalšej nekontrolovateľnej eskalácii," uviedol rezort obrany vo vyhlásení. Zároveň dodáva, že Šojgu počas telefonátu vyjadril obavy z ďalšej možnej provokácie zo strany Ukrajiny, ktorá by podľa neho mohla použiť tzv. špinavú bombu.



Neskôr v nedeľu ministerstvo uviedlo, že Šojgu telefonoval aj so svojím tureckým kolegom Hulusim Akarom a britským ministrom obrany Benom Wallaceom. Aj počas týchto telefonátov Šojgu podľa rezortu vyjadril rovnaké "obavy z možnej provokácie zo strany Ukrajiny", ktoré zmienil aj v telefonáte s francúzskym ministrom obrany.



Ako píše agentúra Reuters, Rusko nezverejnilo nijaký dôkaz na podporu tvrdenia o použití tzv. špinavej bomby.



V piatok Šojgu telefonicky hovoril s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom. Obe strany potvrdili, že diskutovali o Ukrajine. Išlo o druhý telefonát Austina so Šojguom od februárového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. V máji Austin naliehal na Moskvu, aby zaviedla "okamžité prímerie".