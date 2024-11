Šojgu: Západ by mal prijať, že Rusko víťazí na Ukrajine

Moskva 7. novembra (TASR) - Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu vo štvrtok vyhlásil, že Západ stojí pred voľbou - či začať rokovania s Ruskom o Ukrajine, alebo pokračovať v "ničení" jej obyvateľstva. Západ by podľa neho mal akceptovať, že Rusko víťazí vo vojne na Ukrajine a rokovať o ukončení konfliktu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Šojgu sa vyjadril len deň po tom, čo Donald Trump, ktorý je kritický voči výdavkom USA určeným na pomoc Ukrajine, zvíťazil v prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Republikán Trump počas svojej kampane spochybnil pokračovanie americkej vojenskej podpory pre Kyjev a vyhlásil, že konflikt na Ukrajine dokáže vyriešiť za 24 hodín.



Tajomník ruskej Rady bezpečnosti povedal, že Západ sa usiloval využiť Ukrajinu, aby spôsobil strategickú porážku Ruska, ale tento plán zlyhal. Podľa Šojgua "kolektívny Západ stráca svoje ekonomické, politické a morálne vedenie".



Ruská armáda v posledných mesiacoch zaznamenala výrazný postup na bojisku na východe Ukrajiny, píše AFP.



"Teraz, keď nie je situácia na bojisku v prospech Kyjeva, stojí Západ pred voľbou: pokračovať vo financovaní (Ukrajiny) a ničení ukrajinského obyvateľstva, alebo uznať súčasnú realitu a začať rokovať," vyhlásil bývalý minister obrany na stretnutí vojenskej aliancie bývalých sovietskych štátov v Moskve.



Kremeľ v stredu uviedol, že USA sú naďalej nepriateľskou krajinou, a Trumpa bude súdiť na základe jeho krokov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Ruský prezident Vladimir Putin v júni na stretnutí s ruskými diplomatmi vyhlásil, že Rusko zastaví paľbu a začne mierové rokovania v prípade, ak sa Ukrajina vzdá svojich ambícií o členstvo v NATO a stiahne svojich vojakov zo štyroch ukrajinských oblastí, na ktoré si Moskva nárokuje.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v októbri predstavil tzv. víťazný plán, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Medzi bodmi plánu je pozvánka do NATO či posilnenie ukrajinských vojenských a obranný kapacít.