Solárna energia v Nemecku je vysoko závislá od dodávok z Číny

Berlín 7. augusta (TASR) - Okrem dovozu plynu z Ruska zápasí Nemecko s vysokou závislosťou aj v oblasti slnečnej energie, tentoraz od Číny. Ako uviedol jeden z expertov v energetickom sektore, oblasť slnečnej energie v Nemecku nedokáže fungovať bez čínskych dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Ak by sa dodávky z akéhokoľvek dôvodu prerušili, výrazne to ovplyvní budúci úspech energetickej transformácie v Nemecku," povedal pre DPA Volker Quaschning, profesor na Berlínskej univerzite aplikovaných vied.



"Ak by Čína napadla Taiwan, na energetickú transformáciu v Nemecku by sme mohli nateraz zabudnúť," varoval Quaschning, odborník na obnoviteľné energie. Ako dodal, Nemecko je vo svojom úsilí zvyšovať produkciu elektriny zo slnka vysoko závislé od Ázie, z ktorej dováža vyše 90 % solárnych modulov. Vysoko závislé je okrem toho aj pri dovoze počítačových čipov pre solárne invertory.