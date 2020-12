Strana Solidárne Poľsko zostáva členom vládnej koalície

Varšava 13. decembra (TASR) - Vedenie konzervatívnej strany Solidárne Poľsko hlasovaním rozhodlo, že zostane členom vládnej koalície napriek svojmu nesúhlasu s mechanizmom prepájajúcim eurofondy so zásadami právneho štátu v súlade s legislatívou Európskej únie.



Po búrlivej straníckej diskusii to v sobotu uviedol líder strany Zbigniew Žiobro.



Agentúra Reuters dodala, že vládna koalícia má po tomto rozhodnutí Solidárneho Poľska naďalej parlamentnú väčšinu.



Solidárne Poľsko má v parlamente 19 poslancov. Predpokladá sa, že by mali vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) pomôcť udržať si stabilnú väčšinu aj na zvyšok volebného obdobia, ktoré sa má skončiť koncom roku 2023.



Solidárne Poľsko predtým vyzývalo poľskú vládu, aby vetovala návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 a s ním spojeného plánu obnovy. Obsahuje totiž kritériá spájajúce prístup k fondom EÚ s podmienkami rešpektovania právneho štátu, ktoré boli podľa Reuters primárne zamerané na vlády Poľska a Maďarska.



Mnoho nábožensky orientovaných konzervatívcov v prevažne katolíckom Poľsku je presvedčených, že mechanizmus právneho štátu EÚ by mohol byť prvým krokom k tomu, aby Poľsko prinútil prijímať aj také právne normy ako uzatváranie manželstiev homosexuálmi.



Reuters pripomenul, že práve Žiobro bol iniciátorom reforiem v justícii, ktoré vyvolali spory Poľska s EÚ a ktoré podľa kritikov budú mať za následok politickú kontrolu nad súdmi v Poľsku.



Ďalší partner poľskej vládnej koalície, strana Dohoda, vedená podpredsedom vlády Jaroslawom Gowinom, má viac centristický a proeurópsky prístup, takže kompromis Poľska s EÚ podporila, dodal Reuters.