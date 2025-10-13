< sekcia Zahraničie
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete
Vyjadril tiež presvedčenie, že Trumpovo vedenie pomôže Izraelu normalizovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v izraelskom parlamente poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela. Informuje o tom TASR podľa správ denníka The Guardian, stanice BBC a webu The Times of Israel (TOI).
„Vy ste odhodlaný dosiahnuť tento mier, ja som odhodlaný dosiahnuť tento mier. Spoločne, pán prezident, tento mier dosiahneme,“ povedal šéfovi Bieleho domu. Trumpov mierový návrh podľa neho „otvára dvere historickému rozšíreniu mieru v našom regióne (Blízkeho východu) i za jeho hranicami,“ doplnil izraelský premiér.
V prejave pred vystúpením amerického prezidenta Netanjahu vyhlásil, že Trump „bude navždy zapísaný do dejín nášho ľudu“. Pripomenul pritom jeho úlohu pri pondelňajšom oslobodení zvyšných 20 živých rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.
Izraelský premiér zároveň ocenil aj viaceré Trumpove predchádzajúce rozhodnutia – uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, presun amerického veľvyslanectva, uznanie izraelskej suverenity nad Golanskými výšinami či júnový úder proti Iránu. „Donald Trump je najväčším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome,“ vyhlásil Netanjahu.
Vyjadril tiež presvedčenie, že Trumpovo vedenie pomôže Izraelu normalizovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami. Podľa agentúry AFP Netanjahu uviedol, že je otvorený „mierovým zmluvám“ s arabskými a moslimskými krajinami. Zdôraznil však, že Izrael zostane „ostražitý“ proti budúcim hrozbám.
„Vy ste odhodlaný dosiahnuť tento mier, ja som odhodlaný dosiahnuť tento mier. Spoločne, pán prezident, tento mier dosiahneme,“ povedal šéfovi Bieleho domu. Trumpov mierový návrh podľa neho „otvára dvere historickému rozšíreniu mieru v našom regióne (Blízkeho východu) i za jeho hranicami,“ doplnil izraelský premiér.
V prejave pred vystúpením amerického prezidenta Netanjahu vyhlásil, že Trump „bude navždy zapísaný do dejín nášho ľudu“. Pripomenul pritom jeho úlohu pri pondelňajšom oslobodení zvyšných 20 živých rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.
Izraelský premiér zároveň ocenil aj viaceré Trumpove predchádzajúce rozhodnutia – uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, presun amerického veľvyslanectva, uznanie izraelskej suverenity nad Golanskými výšinami či júnový úder proti Iránu. „Donald Trump je najväčším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome,“ vyhlásil Netanjahu.
Vyjadril tiež presvedčenie, že Trumpovo vedenie pomôže Izraelu normalizovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami. Podľa agentúry AFP Netanjahu uviedol, že je otvorený „mierovým zmluvám“ s arabskými a moslimskými krajinami. Zdôraznil však, že Izrael zostane „ostražitý“ proti budúcim hrozbám.