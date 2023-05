Som proti LGBT, rodina je pre nás posvätná, vyhlásil Erdogan

Istanbul 4. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok počas kampane pred prezidentskými a parlamentnými voľbami opäť verbálne zaútočil proti LGBTQ+ ľuďom, keď na zhromaždení v čiernomorskom meste Giresun vyhlásil: "Sme proti LGBT".



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že tento najdlhšie slúžiaci turecký líder zintenzívnil predvolebnú kampaň po tom, ako ho z nej minulý týždeň na tri dni vyradili zdravotné ťažkosti.



AFP konštatuje, že Erdogan v poslednom čase prakticky denne útočí na Západ aj na opozíciu, ktorá podporuje tzv. liberálnu agendu zahŕňajúcu práva LGBTQ+ ľudí a žien.



"Sme proti LGBT... Rodina je pre nás posvätná. Silná rodina znamená silný národ. Bez ohľadu na to, čo robia, nám stačí Boh," vyhlásil Erdogan na zhromaždení v Giresune.



AFP poukázala aj na to, že ešte donedávna Erdogan viedol menej konfrontačnú kampaň, čo súviselo aj s februárovým ničivým zemetresením v Turecku a veľkým počtom jeho obetí. S blížiacim sa termínom volieb - 14. mája - sú však Erdoganove prejavy čoraz ostrejšie.



"Opäť sa snaží zjednotiť okolo seba zástupy, a to vybičovávaním večných kultúrnych vojen," povedala pre agentúru AFP Gönül Tolová, riaditeľka Blízkovýchodného inštitútu v Turecku.



"Vedie kampaň v mešitách, nepravdivo tvrdí, že opozícia zruší riaditeľstvo pre náboženské záležitosti (diyanet), a ostrakizuje komunitu LGBTQ tým, že ju označuje za nečistú a úchylnú," objasnila Tolová.



Erdoganov najsilnejší vyzývateľ Kemal Kiličdaroglu na Erdoganove slovné výpady nereaguje, uvádza AFP.



Kiličdaroglu a koalícia šiestich opozičných strán kandidujúca v parlamentných voľbách sa snažia viesť inkluzívnejšiu kampaň, v ktorej sa namiesto reakcií na Erdoganove prejavy zameriava na vlastné témy: patrí medzi ne riešenie sociálnej nerovnosti a polarizácia medzi komunitami v Turecku.



Kiličdaroglu sa tiež zaväzuje obnoviť poriadok v ekonomike a zabezpečiť finančné prostriedky od západných investorov, ktorí Turecko opustili v posledných rokoch Erdoganovej vlády.



Erdogan počas kampane čelí kritike za hospodársku krízu i občanom nespokojným s reakciou vlády na februárové zemetrasenie, ktoré si na juhovýchode Turecka vyžiadalo viac ako 50.000 obetí.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že volebný súboj medzi 69-ročným úradujúcim prezidentom a 74-ročným Kiličdaroglom bude zrejme veľmi tesný. Súčasne bude jeden z najdôležitejších v postosmanskej histórii Turecka.