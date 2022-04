Somálčan obvinený z dobodania troch žien v Nemecku sa ospravedlnil

Würzburg 22. apríla (TASR) - Tridsaťtriročný Somálčan obvinený z dobodania troch žien vlani v júni v nemeckom Würzburgu sa v piatok postavil pred súd. Nemecká prokuratúra žiada jeho umiestnenie do psychiatrickej starostlivosti. Podľa slov advokáta sa na súde za svoj čin ospravedlnil. TASR správu prevzala od agentúr AFP a DPA.



"Je mu ľúto bolesti, ktorú spôsobil predovšetkým obetiam a ich príbuzným," vyhlásil obhajca na začiatku pojednávania.



Pri útoku prišli o život tri ženy a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý Somálčan, ktorý mal v Nemecku status žiadateľa o azyl, kuchynským nožom zaútočil na ľudí v obchode s domácimi potrebami.



Súdni znalci uviedli, že obvinený trpí paranoidnou schizofréniou, pričom sa už v minulosti liečil na psychiatrii. Súd rozhodne, či za svoje činy ponesie trestnú zodpovednosť, prokuratúra však žiada jeho umiestnenie do ústavnej starostlivosti.



Prokuratúra spočiatku zvažovala, že by mohlo ísť o islamisticky motivovaný útok, ďalšie vyšetrovanie to však nepotvrdilo.