Somálčania si po prvý raz za 30 rokov pozreli verejne premietaný film

Mogadišo 23. septembra (TASR) - V Somálsku sa konalo prvé verejné premietanie filmov za uplynulých 30 rokov, čo vzbudilo nádej na oživenie kultúry v tejto vojnou spustošenej africkej krajine. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Dva krátke filmy domáceho režiséra menom Ibrahim CM premietli za prísnych bezpečnostných opatrení vo viacúčelovom komplexe Národného divadla v hlavnom meste Mogadišo. Toto divadlo bolo v minulosti terčom bombových útokov a slúžilo ako sídlo vojenských veliteľov.



Návštevníci kina zaplatili za pozretie si filmov v prepočte 8,50 eura. Museli prejsť niekoľkými kontrolami, aby sa dostali do prísne stráženej zelenej zóny, kde sa nachádza divadlo, ako aj prezidentský palác a budova parlamentu.



Riaditeľ divadla uviedol, že ide o "historickú noc pre somálsky ľud". "Ukazuje to, ako sa po toľkých rokoch problémov oživili nádeje. Je to platforma, ktorá poskytuje príležitosť pre somálskych skladateľov, spisovateľov, režisérov a hercov, aby otvorene prezentovali svoj talent," dodal.



"V starých dobrých časoch som zvykol chodievať do Národného divadla na koncerty, divadelné predstavenia, zábavné programy, ľudový tanec a filmy. Mám zlý pocit, keď vidím, že Mogadišu chýba nočný život, ktorý mesto kedysi malo, ale toto je dobrý začiatok," povedal pre agentúru AFP jeden z návštevníkov.



Divadlo postavili čínski inžinieri ako dar od bývalého čínskeho vodcu Mao Ce-tunga v roku 1967. Komplex bol v 70. a 80. rokoch považovaný za dôležitý faktor kultúrneho rozvoja Somálska.



Na začiatku občianskej vojny v roku 1991 divadlo zatvorili. Vojenskí velitelia bojujúci o nadvládu nad mestom ho využívali ako svoju základňu. Dôsledkom toho sa komplex dostal do havarijného stavu.



Keď budovu v roku 2012 po obnove, ktorú zabezpečila Africká únia (AÚ), opätovne otvorili, okamžite ju vyhodili do vzduchu militanti z džihádistickej skupiny aš-Šabáb, ktorí považujú kultúrne podujatia a filmy za morálne skazené.