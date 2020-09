Somaliland otvoril svoj zastupiteľský úrad na Taiwane

Tchaj-pej 9. septembra (TASR) - De facto nezávislý, ale neuznaný štát Somaliland ležiaci na území Somálska otvoril v stredu na Taiwane svoj zastupiteľský úrad. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s tým, že prehlbovanie tohto vzťahu vyvoláva podráždené reakcie zo strany Číny aj Somálska.



Taiwan a Somaliland v uplynulých rokoch upevnili svoje vzájomné väzby, pričom našli spoločný záujem vo svojom špecifickom a izolovanom medzinárodnom postavení. Oba útvary majú prosperujúce demokracie, ktoré však väčšina medzinárodného spoločenstva neuznáva.



"Bilaterálna dohoda medzi Somalilandom a Taiwanom je založená na spoločných hodnotách slobody a demokracie," uviedol na slávnostnom otvorení zastupiteľského úradu v taiwanskej metropole Tchaj-pej somalilandský diplomat Mohamed Hagi.



Peking vníma Taiwan ako svoje vlastné územie a vyhráža sa jeho možným násilným zabratím. Iba 15 krajín diplomaticky uznáva Taiwan, hoci množstvo štátov má v Tchaj-peji svoje obchodné úrady, ktoré sú rovnocenné s veľvyslanectvami.



Somaliland vyhlásil nezávislosť od Somálska počas občianskej vojny v roku 1991 a je všeobecne považovaný za stabilný región. Kým so Somalilandom udržiava neoficiálne vzťahy niekoľko krajín, región neuznáva žiadna suverénna krajina.



Taiwan v auguste otvoril v Somalilande svoj zastupiteľský úrad.



Somálsko označilo tento krok za "nerozumný pokus" o zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, zatiaľ čo Peking obvinil Tchaj-pej zo separatizmu.



"Z pohľadu Somalilandu sme nezávislí. Sme šťastní, že môžeme nadväzovať vzťahy s Taiwanom a inými krajinami a budovať ekonomické väzby. Čínu to nijako neohrozuje," povedal Hagi.



Taiwan vedie s Pekingom niekoľko desaťročí trvajúcu diplomatickú vojnu, v ktorej sa každá strana usiluje spojencov tej druhej získať finančnými a inými stimulmi.



Od zvolenia taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen v roku 2016 sa Pekingu podarilo v rámci svojej kampane zameranej na izolovanie Taiwanu odlákať jeho sedem spojencov. Peking brojí proti Cchaj Jing-wen, pretože prezidentka považuje Taiwan za suverénnu krajinu a nie za súčasť Číny.