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Somaliland otvoril svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme
Izrael sa v decembri stal prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť Somalilandu.
Autor TASR
Jeruzalem 16. júna (TASR) - Somaliland v pondelok otvoril svoje veľvyslanectvo v Jerezuleme. Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, čo Izrael ako prvá krajina sveta uznala nezávislosť tohto separatistického regiónu Somálska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je mi cťou hostiť môjho drahého priateľa prezidenta Abdirhahmana Muhammada Abdalláha na ministerstve zahraničných vecí počas jeho historickej štátnej návštevy, počas ktorej otvoril veľvyslanectvo Somalilandu v Jeruzaleme,“ napísal izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sociálnej sieti X. „Som hrdý mať tú česť, že som mohol napísať prvé stránky príbehu o vzťahu medzi Izraelom a Somalilandom,“ dodal.
Po Spojených štátoch, Guatemale, Hondurase, Kosove, Papue Novej Guinei, Paraguaji a Fidži je Somaliland ôsmou krajinou s veľvyslanectvom v Jeruzaleme namiesto Tel Avivu.
Izrael sa v decembri stal prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť Somalilandu. Tú tento odštiepenecký región vyhlásil v roku 1991 po občianskej vojne.
„Je mi cťou hostiť môjho drahého priateľa prezidenta Abdirhahmana Muhammada Abdalláha na ministerstve zahraničných vecí počas jeho historickej štátnej návštevy, počas ktorej otvoril veľvyslanectvo Somalilandu v Jeruzaleme,“ napísal izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sociálnej sieti X. „Som hrdý mať tú česť, že som mohol napísať prvé stránky príbehu o vzťahu medzi Izraelom a Somalilandom,“ dodal.
Po Spojených štátoch, Guatemale, Hondurase, Kosove, Papue Novej Guinei, Paraguaji a Fidži je Somaliland ôsmou krajinou s veľvyslanectvom v Jeruzaleme namiesto Tel Avivu.
Izrael sa v decembri stal prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť Somalilandu. Tú tento odštiepenecký región vyhlásil v roku 1991 po občianskej vojne.