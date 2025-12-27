< sekcia Zahraničie
Somálske milície upozornili Izrael pred využívaním Somalilandu
Izraelský premiér v piatok oznámil oficiálne uznanie Somalilandskej republiky ako nezávislého a zvrchovaného štátu.
Autor TASR
Mogadišo 27. decembra (TASR) - Islamistické milície aš-Šabáb v sobotu upozornili, že budú bojovať proti všetkým pokusom Izraela „získať alebo využívať časti“ Somalilandu. Táto skupina napojená na teroristickú sieť al-Káida tak reagovala na piatkové rozhodnutie Izraela formálne uznať nezávislosť Somalilandskej republiky - odštiepeneckého regiónu Somálska, pričom tak urobil ako prvá krajina sveta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nebudeme to akceptovať a budeme proti tomu bojovať,“ uviedla skupina aš-Šabáb vo svojom vyhlásení. Uznanie Somalilandu ako suverénneho štátu zo strany Izraela podľa hovorcu milícií ukázalo, že sa „rozhodol rozšíriť do častí somálskych území,“ aby podporil „odpadlícku administratívu v severozápadných oblastiach“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok oznámil oficiálne uznanie Somalilandskej republiky ako nezávislého a zvrchovaného štátu, pričom podľa vyhlásenia svojej kancelárie tak urobil v „duchu abrahámovských dohôd“. Izrael sa tak viac ako 30 rokov od odštiepenia Somalilandu od Somálska stal prvou krajinou sveta, ktorá ho uznala ako nezávislý štát. Spoločnú deklaráciu podpísali Netanjahu, izraelský minister zahraničia Gideon Saar a somalilandský prezident Abdirahmán Mohamed Abdalláh. Saar na sociálnej sieti X napísal, že v oboch krajinách budú otvorené ambasády a vymenovaní veľvyslanci.
Somálsko odsúdilo tento krok Izraela ako „zámerný útok“ na jeho suverenitu. Kritiku vyjadrili aj Egypt, Turecko, Džibutsko či Africká únia.
Regionálni analytici sa podľa francúzskej tlačovej agentúry domnievajú, že zblíženie so Somalilandom by mohlo umožniť Izraelu zabezpečiť si lepší prístup k Červenému moru. Správy médií spred niekoľkých mesiacov tvrdili, že Somaliland bol medzi africkými územiami ochotnými prijať Palestínčanov vyhostených Izraelom. Predstavitelia Somalilandu ani Izraela sa k týmto správam nevyjadrili.
Územie Somalilandu je približne tretinou veľkosti Francúzska, má vlastnú peňažnú menu, armádu a políciu. Od Somálska sa oddelil v roku 1991 a až dosiaľ ho nik neuznával. Je politicky a ekonomicky izolovaný napriek svojej polohe na jednej z najrušnejších obchodných trás sveta spájajúcej Indický oceán so Suezským prieplavom, konštatuje AFP.
Somálsko bojuje proti spomínaným milíciám aš-Šabáb takmer 20 rokov. Hoci sa situácia v Mogadišo výrazne zlepšila, boje naďalej prebiehajú 60 kilometrov od hlavného mesta.
