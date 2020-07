Somálskeho premiéra odvolali po hlasovaní o vyslovení nedôvery

Mogadišo 26. júla (TASR) - Somálskeho premiéra Hassana Alího Chajreho odvolali v sobotu z funkcie po hlasovaní parlamentu o vyslovení nedôvery za to, že nedokázal zaistiť plne demokratické voľby. Uviedol to hovorca somálskej vlády, na ktorého sa odvolala agentúra AFP.



Až 170 zo 178 členov parlamentu hlasovalo za odvolanie premiéra. Toto rozhodnutie okamžite prijal prezident Muhammad Abdulláhí Muhammad, ktorý Chajreho vo februári 2017 vymenoval do funkcie.



Prezident za dočasného premiéra vymenoval podpredsedu vlády Mahdího Muhammada Guléda.



Somálsko si za cieľ stanovilo usporiadať na začiatku roku 2021 národné voľby, kde by jeden hlas predstavoval jedného občana, na rozdiel od komplexného systému, v ktorom špeciálni delegáti vyberali zákonodarcov, ktorí potom hlasovali za prezidenta. Išlo by o prvé plne demokratické voľby v krajine od roku 1969.



Krehká ústredná vláda, ktorú vedie prezident Muhammad, kontroluje iba časť somálskeho územia, pretože čelí povstaniu islamistickej skupiny aš-Šabáb prepojenej na teroristickú sieť al-Káida.



Skupinu aš-Šabáb sa v roku 2011 podarilo vytlačiť z veľkej časti hlavného mesta Mogadišo a odvtedy prišla aj o viacero svojich bášt. Jej príslušníci však stále ovládajú rozsiahle vidiecke oblasti a naďalej vedú partizánsku vojnu proti somálskym bezpečnostným silám.