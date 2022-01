Somálski lídri uzavreli dohodu o ukončení volieb do 25. februára

Mogadišo 9. januára (TASR) - Somálski lídri v nedeľu oznámili, že uzavreli dohodu o ukončení parlamentných volieb do 25. februára. Stane sa tak po ich opakovaných odkladoch, ktoré ohrozovali stabilitu tejto africkej krajiny.



Ako informovala agentúra AFP, dohoda bola dosiahnutá po niekoľkých dňoch rokovaní, ktoré organizoval premiér Mohamed Hussein Roble s cieľom ukončiť patovú situáciu.



"Prebiehajúce voľby do Snemovne ľudu (dolnej komory) budú ukončené medzi 15. januárom a 25. februárom 2022," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom po rokovaní v hlavnom meste Mogadišo.



Roble a somálsky prezident Mohamed Abdullahi Mohamed, známy aj pod prezývkou Farmadžo - odvodenou od talianskeho výrazu pre syr, formaggio - sa už dlho sporia o odkladané voľby. Panuje obava, že ich spory môžu prerásť do násilia.



Spor medzi týmito dvoma lídrami opäť prepukol v decembri, keď prezident suspendoval premiéra, ktorého si pritom on sám v septembri roku 2020 vybral na tento post.



Roble však následne obvinil prezidenta z porušenia ústavy a z "pokusu o prevrat" a rozkazu sa vzoprel.



Samotný Farmadžo potom čelil výzvam opozičných lídrov, aby opustil svoj úrad.



Farmadžov štvorročný mandát vypršal vo februári minulého roku, ale parlament mu ho v apríli predĺžil o dva roky, čo vyvolalo kontroverzie a v uliciach Mogadiša viedlo aj k prestrelkám. Niektorí prezidentovi politickí rivali to dokonca považovali za zjavnú uzurpáciu moci.



Roble síce následne sprostredkoval nový harmonogram hlasovania, ale ich vzájomná rivalita s prezidentom v nasledujúcich mesiacoch opäť zmarila prípravu volieb.



Na urýchlení procesu hlasovania sa dohodli až v októbri roku 2021.



Vzápätí však prípravy zabrzdilo Robleovo suspendovanie Farmadžom, ktorý voči premiérovi vzniesol aj podozrenie z korupcie v kauze škandálu okolo pôdy vlastnenej armádou.



Voľby v Somálsku sa riadia zložitým nepriamym modelom, keď zákonodarné zbory jednotlivých štátov federácie a delegáti jednotlivých kmeňov a klanov vyberajú zákonodarcov do celoštátneho parlamentu, ktorí zasa volia prezidenta.



Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyjadrilo znepokojenie nad volebnou krízou v obave o stabilitu Somálska, ktoré pokračuje v boji proti povstaniu islamistických militantov z milícií aš-Šabáb.