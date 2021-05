Somálsko dosiahlo dohodu o voľbách, budú počas nasledujúcich 60 dní

Mogadišo 27. mája (TASR) - Voľby v Somálsku sa uskutočnia počas nasledujúcich 60 dní, oznámila o štvrtok somálska vláda. Vyhlásenie prišlo po niekoľkých mesiacoch patovej situácie, ktorá vyústila do vlny násilia, informuje agentúra AFP.



"Čo sa týka plánu volieb, národné poradné fórum sa zhodlo, že sa uskutočnia do 60 dní," pričom presné termíny budú stanovené volebnou radou, uviedol námestník ministra pre informácie Abdirahmán Júsuf na záver rokovaní.



Centrálna vláda v hlavnom meste Mogadišo a päť somálskych štátov nevedeli dosiahnuť dohodu o podmienkach hlasovania pred vypršaním mandátu prezidenta vo februári tohto roka. Keď v apríli stroskotalo posledné kolo rokovaní, ktoré podporovala OSN, dolná komora parlamentu prijala mimoriadne rozhodnutie o predĺžení mandátu prezidenta Mohameda Abdullahiho Mohameda o ďalšie dva roky.



Horná komora somálskeho parlamentu rozhodnutie odmietla a hnev na prezidenta sa rozšíril aj do ulíc Mogadiša. Medzi znepriatelenými milíciami vypukli ozbrojené potýčky a civilisti boli nútení utekať z domovov, píše AFP.



Dolná komora somálskeho parlamentu 1. mája na mimoriadnom zasadaní zrušila svoje predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení funkčného obdobia prezidenta.



Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) ušlo od 25. apríla v strachu pred vlnou násilia z Mogadiša od 60.000 do 100.000 ľudí.