Somálsko obviňuje Etiópiu z dodávok zbraní do nestabilného regiónu

Nairobi 20. septembra (TASR) - Somálsko obvinilo susednú Etiópiu z dodávok zbraní do svojho severovýchodného regiónu Puntland, ktorý tento rok napriek protestom ústrednej vlády jednostranne vyhlásil, že bude fungovať ako nezávislý štát. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Medzi Etiópiou a Somálskom - krehkou skladačkou federálnych štátov, ktorých nestabilita oslabuje schopnosť ústrednej vlády čeliť dlhodobému povstaniu islamistickej militantnej skupiny aš-Šabáb -, boli v minulosti búrlivé vzťahy.



"Somálsko dôrazne odsudzuje nepovolené dodávky zbraní z Etiópie do somálskeho regiónu Puntland, ktoré porušujú našu suverenitu a ohrozujú regionálnu bezpečnosť," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Mogadiše.



"Žiadame okamžité zastavenie násilia, a vyzývame medzinárodných partnerov, aby podporili mierové úsilie v Africkom rohu," uvádza sa vo vyhlásení Mogadiša. Somaliland sa nachádza medzi etiópskou hranicou a Puntlandom.



Somálske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom príspevku na sociálnej sieti X uviedlo: "Puntland, ktorý je od roku 1998 poloautonómnou súčasťou Somálska, v januári vyhlásil, že bude fungovať ako nezávislý štát, pretože sa sporí s ústrednou vládou o zmeny ústavy".



"Táto činnosť predstavuje závažný zásah do suverenity Somálska a má vážne dôsledky pre národnú a regionálnu bezpečnosť," uviedlo vo vyhlásení Mogadišo.