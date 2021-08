Po útoku islamistov na vojenskú základňu v Somálsku zahynulo 18 ľudí

Mogadišo 24. augusta (TASR) - Stovky obyvateľov boli v utorok nútené opustiť svoje domovy v stredosomálskom štáte Galmudug po tom, čo ozbrojení islamisti zo skupiny aš-Šabáb obsadili jeden z okresov spolu s vojenskou základňou, uviedli miestne a vojenské zdroje. Informuje o tom agentúra DPA.



Pri útoku ťažko ozbrojených vzbúrencov na vojenskú základňu v okrese Amara v provincii Mudug, ktorý sa odohral na svitaní, zahynulo najmenej 18 ľudí, potvrdil pre DPA vysokopostavený somálsky vojenský veliteľ Masud Warsame.



Teroristi vtrhli na základňu po tom, čo po samovražednom útoku a následných prudkých bojoch prišlo o život najmenej sedem somálskych vojakov. Samovražedný útočník narazil do vchodu základne a vzbúrenci do nej následne vošli.



Somálska armáda odmietla potvrdiť, že okres Amara úplne padol do rúk vzbúrencov. "Zabili sme deväť militantov a stratili sedem vojakov. Boje stále prebiehajú v okrese Amara i v jeho okolí, najmä v lesnatých oblastiach," uviedli armádni predstavitelia.



Jeden z predstaviteľov miestnej komunity Mohamud Jama uviedol, že videl telá dvoch civilistov, ktorých dom zasiahla mína. Pred výbuchmi a streľbou ušli zo svojich domovov stovky miestnych obyvateľov.



Skupina aš-Šabáb na svojej rozhlasovej stanici Andalus informovala, že somálska armáda utrpela "ťažké straty" a bojovníci hnutia získali zbrane, muníciu a zničili vojenské vozidlá. Kasárne armády zapálili.



Amara patrí medzi oblasti, ktoré somálska armáda a miestne jednotky nedávno oslobodili za podpory amerických útočných dronov, pripomína DPA.



Aš-Šabáb bojuje o nadvládu v krajine už roky, pričom ovláda rozsiahle oblasti v južnej a centrálnej časti krajiny. Skupina opakovane podniká útoky na bezpečnostné zložky i civilistov.