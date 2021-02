Rokovania o somálskych voľbách stroskotali

Na archívnej snímke somálsky prezident Mohamed Abdulláhi Farmajo Mogadišo 8. februára 2017. Foto: TASR/AP

Mogadišo 6. februára (TASR) - Mimoriadne rokovania medzi lídrami somálskych politických frakcií sa skončili bez dosiahnutia dohody o priebehu prezidentských volieb. Oznámil to predstaviteľ somálskej vlády len niekoľko dní pred tým, ako súčasnému prezidentovi 8. februára vyprší mandát. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.Očakáva sa, že somálsky prezident Mohamed Abdullahi Farmaajo v priebehu soboty oznámi ďalšie kolo rokovaní. Je však pravdepodobné, že sa sporiace strany - ústredná vláda v Mogadiše a päť somálskych poloautonómnych oblastí - nestihnú do 8. februára dohodnúť, komentuje AFP. To by viedlo k ústavnej kríze v čase, keď táto krajina čelí islamistickému povstaniu, invázii kobyliek a potravinovej neistote." uviedol v piatok somálsky minister informácii Osman Abukar Dubbe.Prezident Farmaajo dosiahol dohodu s lídrami piatich poloautonómnych oblastí vlani 17. septembra, na základe ktorej sa mali koncom roka 2020 uskutočniť najprv parlamentné voľby a v roku 2021 prezidentské.Dohoda však následne stroskotala, čo prehĺbilo napätie medzi prezidentom Farmaajom a jeho regionálnymi rivalmi, najmä Ahmedom Madobeom, lídrom oblasti Jubaland. Práve tento región je častým dejiskom bojov medzi miestnymi a vládnymi silami.Somálsko je už desaťročia zmietané vojnou. Ozbrojenci z aš-Šabábu, ktorí sú napojení na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida, sa dlhodobo pokúšajú zvrhnúť somálsku ústrednú vládu, ktorú okrem približne 700 príslušníkov armády USA podporuje aj približne 20.000 vojakov Africkej únie. Aš-Šabáb presadzuje v Somálsku radikálny výklad islamského práva šaría.