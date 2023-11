Somálsko sa pridalo k regionálnemu obchodnému bloku východnej Afriky

Mogadišo 24. novembra (TASR) - Konfliktami vyčerpané Somálsko v piatok prijali do Východoafrického spoločenstva (EAC) ako ôsmeho člena tohto bloku, ktorý sa snaží rozšíriť voľný obchod v celom regióne.



Vstup Somálska, nestabilného štátu Afrického rohu, ktorý má 17 miliónov obyvateľov, rozšíri trh EAC na viac ako 300 miliónov ľudí, informuje tlačová agentúra AFP.



"Rozhodli sme sa prijať Somálsku federatívnu republiku na základe zmluvy o pristúpení," povedal odchádzajúci predseda EAC, burundský prezident Évariste Ndayishimiye, na summite zoskupenia v Tanzánii.



Somálsko, ktorého prezident Hasan Šajch Mahmúd bol na summite, sa pridalo k Burundi, Konžskej demokratickej republike (KDR), Keni, Rwande, Južnému Sudánu, Tanzánii a Ugande.



Hasan označil vstup do EAC za "novú kapitolu" v histórii Somálska, ktoré sa môže pochváliť najdlhším pobrežím africkej pevniny s dĺžkou viac ako 3000 kilometrov.



"Táto chvíľa nie je len vyvrcholením túžob, ale aj svetlom nádeje pre budúcnosť plnú možností a príležitostí," povedal Hasan na podujatí.



EAC so sídlom v tanzánijskom meste Aruša, kde sa summit konal, založili v roku 2000 a jeho cieľom je podporiť obchod prostredníctvom zrušenia ciel medzi členskými štátmi. V roku 2010 vytvorilo EAC spoločný trh.



Bez Somálska sa krajiny EAC rozprestierajú na ploche 4,8 milióna štvorcových kilometrov a ich spoločný hrubý domáci produkt (HDP) dosahuje 305 miliárd dolárov. Celkový obchod EAC v roku 2022 predstavoval 78,6 miliardy USD.



Prijatie Somálska by mohlo pre blok znamenať ďalšie bezpečnostné výzvy, keďže krajina sa snaží zastaviť krvavé povstanie islamistickej skupiny aš-Šabáb.



Ofenzíva Somálska proti skupine napojenej na teroristickú sieť al-Káida sa po výraznom pokroku na niekoľko mesiacov zastavila, čo vyvolalo obavy o schopnosť vlády potlačiť 16 rokov trvajúce povstanie, pripomína AFP.



Keňa a Uganda ako členovia EAC prispievajú vojakmi do síl Africkej únie (AÚ), ktoré prvýkrát nasadili do Somálska v roku 2007 s cieľom potlačiť hnutie aš-Šabáb.



Inštitúcia s názvom Heritage Institute for Policy Studies (HIPS) so sídlom v Mogadiše uviedla, že vstup Somálska je "kľúčovým krokom" v rozširovaní EAC vo východnej Afrike.