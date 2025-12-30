< sekcia Zahraničie
Somálsko: Tisíce ľudí protestujú proti uznaniu Somalilandu Izraelom
Uznanie Somalilandu Izraelom kritizovalo aj viacero moslimských, afrických i západných krajín, či medzinárodné organizácie ako Africká únia alebo Európska únia.
Autor TASR
Mogadišo 30. decembra (TASR) - Tisíce Somálčanov v utorok protestovali proti piatkovému kroku Izraela uznať nezávislosť odštiepeneckého regiónu Somaliland. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Protestujúci v uliciach metropoly Mogadišo skandovali protiizraelské heslá a mávali somálskymi a palestínskymi vlajkami. Demonštrácie sa konali vo viacerých mestách naprieč Somálskom.
Premiér Benjamin Netanjahu v piatok oznámil, že Izrael ako prvá krajina na svete formálne uznala nezávislosť Somalilandskej republiky.
Somaliland je územie bývalého britského protektorátu a jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991. Jeho štátnosť odvtedy neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov (OSN). Svoje úrady tu však majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.
Somálsky prezident Hasan Šajch Muhamúd krok Izraela odsúdil ako hrozbu pre stabilitu v regióne Afrického rohu. V utorok odcestoval do Turecka, kde bude o najnovšom vývoji rokovať.
Uznanie Somalilandu Izraelom kritizovalo aj viacero moslimských, afrických i západných krajín, či medzinárodné organizácie ako Africká únia alebo Európska únia.
Protestujúci v uliciach metropoly Mogadišo skandovali protiizraelské heslá a mávali somálskymi a palestínskymi vlajkami. Demonštrácie sa konali vo viacerých mestách naprieč Somálskom.
Premiér Benjamin Netanjahu v piatok oznámil, že Izrael ako prvá krajina na svete formálne uznala nezávislosť Somalilandskej republiky.
Somaliland je územie bývalého britského protektorátu a jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991. Jeho štátnosť odvtedy neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov (OSN). Svoje úrady tu však majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.
Somálsky prezident Hasan Šajch Muhamúd krok Izraela odsúdil ako hrozbu pre stabilitu v regióne Afrického rohu. V utorok odcestoval do Turecka, kde bude o najnovšom vývoji rokovať.
Uznanie Somalilandu Izraelom kritizovalo aj viacero moslimských, afrických i západných krajín, či medzinárodné organizácie ako Africká únia alebo Európska únia.