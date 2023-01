Útok na vojenskú základňu v Somálsku si vyžiadal 35 obetí

Mogadišo 17. januára (TASR) - Najmenej 35 ľudí prišlo o život pri útoku na vojenskú základňu, ku ktorému došlo v stredu ráno v strednej časti Somálska, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Tamojšie armádne zdroje spresnili, že útok, ku ktorému sa prihlásila extrémistická organizácia aš-Šabáb, uskutočnili traja samovražední atentátnici približne 60 kilometrov severne od hlavného mesta Mogadišo. Islamisti pred základňou vyhodili do vzduchu vozidlo naložené výbušninami a do areálu následne vtrhli ozbrojenci, spresňuje agentúra AFP.



Militanti z aš-Šabábu tiež uviedli, že nakrátko prevzali kontrolu aj nad samotnou vojenskou základňou. Somálska armáda následne informovala, že základňu opätovne ovládla.



Boje si vyžiadali najmenej 20 obetí v radoch somálskych vojakov a 15 mŕtvych bojovníkov z aš-Šabábu.



Somálsko so 16 miliónmi obyvateľov je už roky sužované teroristickými útokmi a ďalšími násilnosťami, píše DPA. Niekoľko mesiacov už vláda v Mogadiše uskutočňuje vojenskú ofenzívu voči militantom z aš-Šabábu. Teroristi ovládajú rozsiahle oblasti stredného Somálska i juh krajiny, v uplynulých týždňoch však prišli o viacero území. V pondelok oznámila somálska vláda opätovné ovládnutie dvoch strategických bášt teroristov vrátane pobrežného mesta Haradhere.