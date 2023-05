Somálsko v roku 2024 zavedie priame všeobecné volebné právo

Mogadišo 28. mája (TASR) - Somálska vláda a predstavitelia somálskych federálnych štátov v nedeľu oznámili, že pri regionálnych voľbách v júni 2024 bude zároveň zavedené aj priame všeobecné volebné právo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rozhodnutie zaviesť všeobecné volebné právo prišlo po tom, čo sa somálsky prezident Hasan Šajch Muhammad v marci zaviazal, že ukončí zložitý systém nepriameho hlasovania, ktorý v tejto africkej krajine platil od roku 1969.



"Základným princípom je to, že voľby v Somálskej federatívnej republike musia byť pre obyvateľov príležitosťou na odovzdávanie hlasov demokraticky, a to formou jeden človek – jeden hlas," povedala vláda.



Nová reforma je zameraná na "podporenie politického systému zostaveného z viacerých strán", ktorý by bol nezávislý a bez korupcie, dodala vláda.



Agentúra AFP pripomína, že Somálsko so 16 miliónmi obyvateľov je už roky sužované teroristickými útokmi a ďalšími násilnosťami, ako aj prírodnými katastrofami a dlhotrvajúcim suchom. V krajine sa od roku 1969 nekonali priame voľby a somálsku politiku odvtedy do veľkej miery ovplyvňovala klanová príslušnosť. Rivalitu medzi klanmi však v uplynulých rokoch využili militanti zo skupiny aš-Šabáb, ktorí sú napojení na al-Káidu.