Vojaci podporujúci somálsku opozíciu sa stiahli z hlavného mesta

Mogadišo 8. mája (TASR) - Po niekoľkých týždňoch napätia a násilia v Somálsku sa skupina vojakov, ktorá prešla na stranu opozície pre nesúhlas s predĺžením funkčného obdobia prezidenta, v piatok stiahla z hlavného mesta Mogadišo, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych obyvateľov.



Vozidlá naložené guľometmi opustili oblasti ovládané opozíciou na severe somálskej metropoly. Premiér Mohamed Husajn Roble uviedol, že vojaci súhlasili s návratom do svojich kasární po vyjednávaní s opozičnými politikmi.



"Sme príslušníci národnej armády. Nie sme milície," vyhlásil jeden z vojenských veliteľov pre DPA. Zároveň dodal, že krajina bezodkladne potrebuje nové voľby.



Somálsko sa ocitlo v politickej kríze po tom, čo v krajine odložili nové voľby a prezident Mohamed Abdullahi Mohamed si v polovici apríla predĺžil svoje funkčné obdobie o dva roky. Somálska opozícia to odmietla. Tento krok kritizovali Európska únia (EÚ) aj Spojené štáty a pohrozili Somálsku sankciami. Medzi bezpečnostnými zložkami prezidenta a vojakmi podporujúcimi somálsku opozíciu opakovane dochádzalo k potýčkam.



Dolná komora somálskeho parlamentu 1. mája na mimoriadnom zasadaní zrušila svoje predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení funkčného obdobia prezidenta Mohameda Abdullahiho Mohameda, ako aj o uskutočnení volebnej reformy.



Somálsky prezident, známy aj pod prezývkou Farmadžo - odvodenej od talianskeho výrazu pre syr (formaggio) -, a vodcovia piatich poloautonómnych federálnych štátov Somálska pritom vlani v septembri dosiahli dohodu, ktorá pripravila pôdu pre nepriame parlamentné a prezidentské voľby. Mali sa konať koncom roku 2020 a začiatkom tohto roku. Táto dohoda však prestala platiť, keď prepukli hádky o tom, ako viesť hlasovanie, a keď ani niekoľko kôl rozhovorov neviedlo k vyriešeniu vzniknutej patovej situácie.



Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) ušlo od 25. apríla v strachu pred vlnou násilia z Mogadiša od 60.000 do 100.000 ľudí.