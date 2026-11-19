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Somálsko vyhostilo veľvyslanca Spojených arabských emirátov
Vzťahy medzi Somálskom a SAE sa v poslednom období zhoršili pre viaceré spory vrátane podpory, ktorú podľa Somálska Abú Zabí poskytuje Izraelu v otázke uznania odštiepeneckého regiónu Somaliland.
Autor TASR
Mogadišo 19. novembra (TASR) - Somálsko vo štvrtok vyhostilo veľvyslanca Spojených arabských emirátov (SAE), pričom krajinu obvinilo zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí, uviedli vládne zdroje. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi Somálskom a SAE sa v poslednom období zhoršili pre viaceré spory vrátane podpory, ktorú podľa Somálska Abú Zabí poskytuje Izraelu v otázke uznania odštiepeneckého regiónu Somaliland.
„Rada (ministrov) poverila ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, aby odvolalo somálskeho veľvyslanca v SAE... a oznámilo veľvyslancovi SAE v Somálsku, aby opustil krajinu do 72 hodín,“ uviedol somálsky minister informácií Abdulfatah Kásim.
Oznámenie o vyhostení nasledovalo po zasadnutí vlády, na ktorom boli SAE obvinené z „flagrantnej agresie voči Somálsku“.
„Somálska vláda prijíma sériu opatrení... na obranu krajiny pred krokmi Spojených arabských emirátov zameraným, ktoré ohrozujú jej suverenitu, územnú celistvosť, národnú jednotu, vnútornú bezpečnosť a nezávislosť,“ uviedol Kásim.
Mogadišo v januári zrušilo všetky dohody s Abú Zabí po tom, ako Izrael uznal Somaliland. Zároveň Somálsko obvinilo SAE z toho, že bez súhlasu vlády pomohli jemenskému separatistickému vodcovi utiecť cez somálske prístavy loďou a lietadlom.
SAE vybudovali a prevádzkujú v somalilandskom prístavnom meste Berbera veľký hlbokovodný prístav a vojenskú základňu, a ďalšie dva prístavy v iných častiach Somálska.
Aj keď somálska vláda oznámila, že SAE už nebudú môcť tieto prístavy prevádzkovať, krajina je hlboko politicky rozdelená a federálna vláda nemá takmer žiadnu kontrolu nad poloautonómnymi regiónmi, v ktorých sa nachádzajú.
Vzťahy medzi Somálskom a SAE sa v poslednom období zhoršili pre viaceré spory vrátane podpory, ktorú podľa Somálska Abú Zabí poskytuje Izraelu v otázke uznania odštiepeneckého regiónu Somaliland.
„Rada (ministrov) poverila ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, aby odvolalo somálskeho veľvyslanca v SAE... a oznámilo veľvyslancovi SAE v Somálsku, aby opustil krajinu do 72 hodín,“ uviedol somálsky minister informácií Abdulfatah Kásim.
Oznámenie o vyhostení nasledovalo po zasadnutí vlády, na ktorom boli SAE obvinené z „flagrantnej agresie voči Somálsku“.
„Somálska vláda prijíma sériu opatrení... na obranu krajiny pred krokmi Spojených arabských emirátov zameraným, ktoré ohrozujú jej suverenitu, územnú celistvosť, národnú jednotu, vnútornú bezpečnosť a nezávislosť,“ uviedol Kásim.
Mogadišo v januári zrušilo všetky dohody s Abú Zabí po tom, ako Izrael uznal Somaliland. Zároveň Somálsko obvinilo SAE z toho, že bez súhlasu vlády pomohli jemenskému separatistickému vodcovi utiecť cez somálske prístavy loďou a lietadlom.
SAE vybudovali a prevádzkujú v somalilandskom prístavnom meste Berbera veľký hlbokovodný prístav a vojenskú základňu, a ďalšie dva prístavy v iných častiach Somálska.
Aj keď somálska vláda oznámila, že SAE už nebudú môcť tieto prístavy prevádzkovať, krajina je hlboko politicky rozdelená a federálna vláda nemá takmer žiadnu kontrolu nad poloautonómnymi regiónmi, v ktorých sa nachádzajú.