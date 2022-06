Somálsky parlament schválil nového premiéra

Mogadišo 26. júna (TASR) - Somálsky parlament v sobotu jednomyseľne schválil nomináciu Hamzu Abdiho Barreho do funkcie premiéra, čím pripravil pôdu pre vytvorenie novej vlády tejto krajiny v oblasti Afrického rohu.



Ako informovala agentúra AFP, Barreho nomináciu na funkciu odsúhlasilo všetkých 220 prítomných zákonodarcov. Barre následne zložil prísahu.



V prejave k poslancom tento 48-ročný politik povedal, že vytvorí vládu, ktorá sa zameria na "vybudovanie inkluzívnej politickej stability (v súlade s) prezidentovým mottom o Somálsku, ktoré je v mieri so svetom".



Nová somálska vláda bude čeliť mnohým výzvam vrátane hroziaceho hladomoru a neutíchajúceho povstania džihádistickej skupiny aš-Šabáb.



Barre však podľa svojho statusu na Twitteri chce vytvoriť "schopnú vládu, ktorá bude presadzovať rozvojové a humanitárne priority štátu s ohľadom na potreby nášho ľudu".



Podľa údajov OSN ochromujúce sucho v celom Africkom rohu spôsobilo, že približne 7,1 milióna Somálčanov - takmer polovica populácie - bojuje s hladom a viac ako 200.000 ľudí je na pokraji vyhladovania.



Výzvou pre novú vládu budú aj pretrvávajúce aktivity hnutia aš-Šabáb, ktoré pokračuje vo svojich útokoch.



Barre, poslanec z poloautonómneho štátu Jubaland, bol začiatkom tohto mesiaca do funkcie nominovaný prezidentom Hassanom Sheikhom Mohamudom, ktorého parlament zvolil v máji po dlho odkladanom a búrlivom hlasovaní.