Somálsky parlament zrušil zákon o predĺžení prezidentského mandátu

Mogadišo 1. mája (TASR) - Dolná komora somálskeho parlamentu v sobotu na mimoriadnom zasadaní zrušila svoje predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení funkčného obdobia prezidenta Mohameda Abdullahiho Mohameda, ako aj o uskutočnení volebnej reformy. Informoval o tom somálsky spravodajský portál Garowe.



Na úvod schôdze parlamentu sa prezident Mohamed obrátil na poslancov so žiadosťou o zrušenie zákona o predĺžení jeho funkčného obdobia do roku 2023.



Prezident súčasne poveril predsedu vlády Mohameda Husajna Robleho, aby s vodcami regiónov obnovil proces rokovaní o predčasných parlamentných a prezidentských voľbách v krajine.



Zároveň naznačil, že základom pre konzultácie by mala byť dohoda prijatá 17. septembra 2020, ktorá definuje vzorec a princípy volieb.



Somálsky prezident už v stredu vyzval na predčasné voľby a návrat k dialógu. Osobitne sa obrátil na opozíciu, ktorú vyzval, aby využila svoj vplyv na upokojenie situácie v krajine i v jej hlavnom meste Mogadišo.



Aj napriek výzve predsedu vlády, aby sa všetky bezpečnostné sily vrátili do svojich kasární, vojaci podporujúci opozíciu sobotu zostali v uliciach hlavného mesta.



Situácia v metropole Mogadišo je síce pokojná, ale napätá, konštatovala v sobotu agentúra AP. Dodala, že napriek ubezpečeniam vedenia krajiny mnohí ľudia, ktorí v obave pred násilnosťami odišli zo svojich domovov, stále váhajú s návratom a chcú počkať, kým sa situácia úplne vyjasní.



Časť somálskej opozície podľa AP verila, že prezident dnes oznámi svoju demisiu. Vo svojom prejave v parlamente sa prezident, známy aj pod prezývkou Farmadžo - odvodenej od talianskeho výrazu pre syr (formaggio) -, o svojej politickej budúcnosti vyjadroval nejasne a nepovedal, či sa bude vo voľbách uchádzať o druhé funkčné obdobie, napísala agentúra AP.



Podľa AP nie je ani známe, ako dlho potrvá, kým budú usporiadané nové voľby.



AP informovala, že lídri opozície nie sú spokojní s najnovším vývojom udalostí. Tvrdia, že prezidentovi "nikdy nemožno dôverovať, pretože raz hovorí rozumne a vzápätí vraví pravý opak".



Ako uviedla agentúra AFP, prezident prišiel s touto výzvou po tom, ako predĺženie jeho mandátu vyvolalo v Somálsku najzávažnejšie politické nepokoje za posledné roky.



Medzinárodné spoločenstvo následne vyjadrilo obavy, že extrémistická islamistická skupina aš-Šabáb využije túto nestabilnú situáciu pre svoje ciele.