Somálsky premiér obvinil prezidenta z pokusu o prevrat

Mogadišo 28. decembra (TASR) - Dlhotrvajúca politická kríza v Somálsku sa v pondelok ešte viac prehĺbila, keď prezident pozastavil výkon funkcie predsedovi vlády, ktorý hlavu štátu následne obvinil z "pokusu o prevrat" a vyzval ozbrojené sily, aby plnili jeho rozkazy. Uviedla to agentúra AFP.



K tomuto vyostreniu napätia došlo deň po tom, čo sa somálsky prezident Mohamed Abdullahi Mohamed s premiérom Mohamedom Husseinom Roblem nezhodol vo veci organizácie nadchádzajúcich volieb.



Úrad hlavy štátu v pondelok oznámil, že prezident sa "rozhodol pozastaviť výkon funkcie premiérovi Mohamedovi Husseinovi Robleovi a odobrať mu právomoci, keďže je spájaný s korupciou".



Roble, ktorého vyšetrujú v prípade korupcie súvisiacej s pozemkami, vzápätí prezidenta obvinil z pokusu "o prevrat voči vláde a ústave".



"Keďže sa prezident zjavne rozhodol zlikvidovať vládne inštitúcie... nariaďujem všetkým somálskym jednotkám, aby od dnešného dňa pôsobili pod velením úradu premiéra," povedal Roble na tlačovej konferencii.



Plánované prezidentské voľby i voľby do dolnej komory parlamentu v Somálsku boli už viackrát odložené. Voľby do hornej komory federálneho parlamentu sa skončili začiatkom novembra.



Somálsko sa tento rok ocitlo v politickej kríze po tom, čo v krajine odložili voľby a prezident si v polovici apríla predĺžil svoje funkčné obdobie o dva roky.



Spory okolo organizácie volieb sa dejú v čase pokračujúceho konfliktu medzi somálskou armádou a povstalcami z islamistickej skupiny aš-Šabáb. Títo extrémisti napojení na džihádistickú sieť al-Káida ovládajú značné časti vidieka a páchajú teroristické útoky v somálskej metropole Mogadišo a inde v krajine.