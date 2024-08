Somálsky prezident odsúdil Etiópiu v súvislosti s otázkou suverenity

Mogadišo 18. augusta (TASR) - Somálsky prezident Hasan Šajch Mahmúd v sobotu obvinil Etiópiu, že neakceptuje jeho krajinu ako suverénny štát, pričom opätovne zaútočil na dohodu Addis Abeby so somálskym odštiepeneckým regiónom Somaliland. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Etiópia odmieta uznať Somálsko ako suverénnu susednú krajinu. Kým neuzná zvrchovanosť Somálska, nemôžeme hovoriť o mori, ani o ničom inom. Etiópia porušila medzinárodné právo," povedal Mahmúd počas príhovoru k národu.



Etiópia v tomto roku podpísala so Somalilandom memorandum o porozumení o prenájme 20 kilometrov pobrežia na 50 rokov. Etiópia, jedna z najväčších vnútrozemských krajín na svete, by tak získala dlho žiadaný prístup k moru.



Somaliland, ktorý v roku 1991 jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska, uviedol, že Etiópia sa na odplatu stane prvou krajinou na svete, ktorá oficiálne uzná jeho suverenitu, čo však Addis Abeba ešte musí potvrdiť.



Spojené štáty, Európska únia, Čína, Africká únia a Liga arabských štátov vyzvali Etiópiu, aby rešpektovala suverenitu Somálska.



Turecko koordinuje nepriame rozhovory medzi Somálskom a Etiópiou, pričom turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan po druhom kole rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v utorok, uviedol, že bol dosiahnutý "významný pokrok". Tretie kolo je naplánované na 17. septembra, takisto v Ankare.



Etiópia je so 120 miliónmi obyvateľov druhou najľudnatejšou krajinou Afriky. Od roku 1993, keď Eritrea po desaťročia trvajúcej vojne vyhlásila nezávislosť od tejto krajiny, sa Etiópia snaží získať prístup k Červenému moru.



Somaliland, ktorý je v porovnaní so zvyškom Afrického rohu relatívne stabilný, má vlastné inštitúcie, tlačí vlastné peniaze a vydáva pasy. Napriek svojej strategickej polohe v úžine vedúcej k Červenému moru a Suezskému prieplavu je však chudobný a izolovaný, pretože nemá žiadne medzinárodné uznanie.