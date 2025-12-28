< sekcia Zahraničie
Somálsky prezident: Uznanie Somalilandu Izraelom ohrozuje stabilitu

Autor TASR
Mogadišo 28. decembra (TASR) - Rozhodnutie Izraela formálne uznať nezávislosť odštiepeneckého regiónu Somaliland predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu regiónu aj sveta. V nedeľu to počas mimoriadneho zasadnutia parlamentu vyhlásil somálsky prezident Hasan Šajch Muhamúd, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Izrael oznámil rozhodnutie v piatok. Podľa somálskeho prezidenta je tento krok „rovnaký ako otvorená agresia proti suverenite, nezávislosti, územnej celistvosti a jednote somálskeho národa“.
Somaliland jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991 a až do piatku jeho štátnosť neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov (OSN). Región má strategickú polohu pri Adenskom zálive a má vlastnú menu, pasy aj armádu.
V súvislosti s rozhodnutím Izraela v pondelok mimoriadne zasadne Bezpečnostná rada OSN. V sobotu zas 21 prevažne moslimských krajín vo vyhlásení upozornilo na vážne dôsledky kroku Izraela pre mier a bezpečnosť v Africkom rohu a širšom regióne Červeného mora. Podľa nich toto rozhodnutie predstavuje vážne porušenie zásad medzinárodného práva. Európska únia zdôraznila potrebu rešpektovať suverenitu Somálska, zatiaľ čo Mogadišo označilo izraelský krok za zámerný útok na svoju suverenitu.
