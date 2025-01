Somálsky prezident v rámci najnovších mierových snáh navštívi Etiópiu

Mogadišo 11. januára (TASR) - Somálsky prezident Hasan Šajch Mahmúd v sobotu navštívi Etiópiu, uviedol jeho úrad. Obe krajiny sa snažia nadviazať na nedávnu mierovú dohodu, ktorej cieľom je zmierniť narastajúce napätie v Africkom rohu, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Túžba vnútrozemskej Etiópie získať prístup k moru prehĺbila dlhodobé rozpory so svojimi susedmi v tomto politicky nestabilnom regióne.



Somálsko bolo pobúrené, keď Etiópia pred rokom podpísala dohodu s jeho odštiepeneckou oblasťou Somaliland, pričom zámerom tohto kroku bolo uznanie suverenity Somalilandu výmenou za prístav a vojenskú základňu na pobreží Červeného mora.



Diplomatický rozruch sa podarilo zažehnať mierovou dohodou, ktorú v decembri podpísali Mahmúd a etiópsky premiér Abiy Ahmed. Dohodu sprostredkovalo Turecko.



Mahmúdov úrad uviedol, že somálsky prezident na Abiyovu žiadosť v sobotu navštívi etiópske hlavné mesto Addis Abeba.



"Táto návšteva nadväzuje na nedávnu dohodu dosiahnutú v Ankare. Obnovená spolupráca podčiarkuje novú éru spolupráce medzi Somálskom a Etiópiou," oznámil Mahmúdov úrad.



Hoci turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v decembri povedal, že dohoda umožní Etiópii určitú formu prístupu k moru, nie je jasné, ako sa to zrealizuje.



Pretrvávajúce napätie sa prejavilo aj v sobotu v Káhire, keď sa somálsky minister zahraničných vecí stretol so svojimi egyptskými a eritrejskými rezortnými partnermi.



Tieto tri krajiny našli v uplynulom čase spoločnú reč, keď sa postavili proti ambíciám Etiópie.



"Červené more a jeho bezpečnosť závisí len od vôle krajín na jeho pobreží a je absolútne neprijateľné, aby v ňom bola prítomná akákoľvek krajina, ktorá s ním nehraničí, či už vojensky, námorne alebo inak," povedal egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdal Átí.



Egypt, Eritrea a Somálsko vytvorili minulý rok v októbri na samite v eritrejskej metropole Asmara novú regionálnu alianciu.



Obavy zo situácie v Etiópii tiež podnietili Egypt a Somálsko k nadviazaniu užších vojenských väzieb, pričom egyptské jednotky sa pridali k medzinárodnej koalícii na boj proti somálskym islamistickým povstalcom - k Podpornej a stabilizačnej misii Africkej únie v Somálsku (AUSSOM), ktorá začala svoju činnosť v januári.