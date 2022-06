Somálsky prezident zložil prísahu, v prejave žiadal pomoc proti hladu

Mogadišo 10. júna (TASR) - Novozvolený somálsky prezident Hasan Šajch Muhammad zložil vo štvrtok slávnostnú prísahu. Vo svojom inauguračnom príhovore žiadal medzinárodnú pomoc s cieľom zabrániť hladomoru, ktorý jeho krajinu ohrozuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Existujú obavy, že niektoré oblasti krajiny môže zasiahnuť hladomor," povedal Muhammad. Somálčanov žijúcich v zahraničí a medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby sa zapojili do záchrany ľudí, ktorých sucho ohrozuje. Prezident dodal, že tento stav bol spôsobený viacerými problémami vrátane klimatickej zmeny, ničenia hospodárskych zdrojov krajiny a slabých štátnych inštitúcii. "Preto moja vláda založí úrad pre environmentálne záležitosti," povedal prezident.



Zástupca Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Étienne Peterschmitt počas utorkového brífingu, vysielaného prostredníctvom videokonferencie z Mogadiša, povedal, že už štyri obdobia dažďov po sebe priniesli do krajiny len veľmi málo vlahy, a preto státisícom Somálčanov reálne hrozí hladomor a smrť.



Novozvolený prezident takisto sľúbil transformáciu Somálska na "pokojnú krajinu, ktorá je v stave mieru so svetom", i napravenie škôd, ktoré vznikli počas mesiacov politického boja, píše AFP.



Muhammad (66) zvíťazil v májových prezidentských voľbách, v ktorých proti nemu stálo 35 ďalších kandidátov vrátane predošlého prezidenta Muhammada Abdulláhiho Muhammada. Hasan Šajch Muhammad bol prezidentom krajiny aj v rokoch 2012 až 2017, keď ho vymenil práve Muhammad Abdulláhi Muhammad.