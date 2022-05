Sonda InSight ukončí svoju misu na Marse zrejme do konca roka

Washington 18. mája (TASR) - Americká sonda InSight ukončí svoju misiu na Marse do konca tohto roka, oznámila v utorok vesmírna agentúra NASA. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry DPA.



"Marťanská sonda InSight postupne stráca výkon a predpokladá sa, že ukončí svoje vedecké operácie koncom tohto leta," uviedla NASA s tým, že tím riadiaci misiu sondy očakáva, že stroj bude nefunkčný od decembra.



Podľa vesmírnej agentúry produkujú solárne panely sondy stále menej energie, pretože sa v nich hromadí prach. NASA pritom očakáva, že niektoré prístroje nachádzajúce sa na sonde, ktoré nemerajú seizmickú aktivitu, bude ťažké uviesť do prevádzky už koncom mája. Seizmometer sondy pritom zrejme prestane fungovať koncom leta, čím bude "uzavretá vedecká fáza misie".



Podľa NASA bude môcť sonda potom, keď prestanú fungovať spomínané prístroje, zhotoviť ešte pár fotografií a komunikovať so Zemou, avšak očakáva sa, že koncom decembra prestane stroj úplne odpovedať.



Sonda InSight pristála na Marse v novembri 2018, aby tam skúmala seizmické vlny a zistila tak viac o vnútre planéty, čo by malo pomôcť vedcom lepšie pochopiť všeobecný proces vzniku planét. Sonda na Marse doposiaľ zaznamenala vyše 1300 marsotrasení a na červenej planéte lokalizovala niekoľko oblastí s častým výskytom otrasov.



"InSight zmenila naše chápanie vnútra terestriálnych planét a pripravila pôdu pre budúce misie. To, čo sme sa naučili o vnútornej štruktúre Marsu, môžeme aplikovať na planétu Zem, na Mesiac alebo aj Venušu, a dokonca aj na iné terestriálne planéty v slnečnej sústave," uviedla riaditeľka planetárneho vedeckého útvaru NASA Lori Glazeová.