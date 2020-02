Sonda Solar Orbiter sa vydala na misiu s cieľom skúmať Slnko

Darmstadt 10. februára (TASR) - Nosná raketa Atlas V s vesmírnou sondou Solar Orbiter na prieskum Slnka odštartovala v pondelok z mysu Cape Canaveral v americkom štáte Florida.



Štart rakety Atlas V sa uskutočnil o 05.03 h SEČ, uviedol vo svojej tlačovej správe americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



Solar Orbiter je spoločný projekt NASA a Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v hodnote približne 1,5 miliardy dolárov.



Asi po dvoch rokoch letu sa Solar Orbiter dostane na dráhu, ktorá sa bude podobať na dráhu planéty Merkur a z ktorej bude môcť uskutočňovať merania.



Kým sa však na túto dráhu sonda dostane, bude sa pohybovať v rozličných vzdialenostiach od Slnka, pričom bude vystavená extrémnym teplotám od mínus 170 do 520 stupňov Celzia.



Na sondu Solar Orbiter bol preto nainštalovaný špeciálny tepelný štít, ktorý jej umožní priblížiť sa k Slnku na vzdialenosť 42 miliónov kilometrov. V tom okamihu sa vonkajší povrch ochranného štítu zahreje na viac ako 500 stupňov Celzia, zatiaľ čo teplota zariadení za ním by nemala presiahnuť 50 stupňov Celzia.



Misia sondy je navrhnutá na približne sedem rokov, počas ktorých kozmická loď vážiaca o niečo menej ako dve tony bude monitorovať slnečnú aktivitu a polárne oblasti hviezdy.



Solar Orbiter "sa bude zaoberať centrálnym problémom heliofyziky: ako Slnko vytvára a riadi neustále sa meniace vesmírne prostredie v slnečnej sústave", uviedla NASA.



Vo svojom výskume sa bude Solar Orbiter koordinovať so sondou Parker Solar Probe, ktorú NASA vypustila v roku 2018.



Solar Orbiter je na rozdiel od amerického zariadenia vybavený fotografickým zariadením, takže sa očakáva, že na Zem pošle prvé snímky polárnych oblastí Slnka.



Sonda je vybavená celkovo desiatimi rôznymi prístrojmi, z ktorých šesť bude neustále nasmerovaných na Slnko a ďalšie štyri sú potrebné na štúdium stavu prostredia okolo samotnej sondy.



Riaditeľ ESA pre výskum Günther Hasinger podľa agentúry DPA uviedol, že "na konci misie Solar Orbiter budeme o skrytej sile zodpovednej za meniace sa správanie Slnka a jeho vplyve na našu planétu vedieť viac ako kedykoľvek doteraz".