Sonda Voyager 1 pre poruchu vysiela nezmyselné údaje

Washington 14. decembra (TASR) – Sonda Voyager 1 vysiela nezmyselné údaje. Spôsobila to porucha jej počítača, pričom odstránenie môže trvať niekoľko týždňov. TASR informuje na základe správ NASA a servera Live Science.



Vesmírna sonda Voyager 1 nemôže na Zem vysielať žiadne vedecké ani systémové údaje, stále však dokáže prijímať príkazy. Problém je zrejme v letovom riadiacom systéme (FDS), uviedol technický tím sondy. Úlohou FDS je zbieranie údajov z prístrojov na palube, vytvorenie dátového balíčka a jeho odoslanie prostredníctvom telekomunikačnej jednotky (TMU). Dátový balíček sa však "zasekol" a sonda vysiela iba opakujúcu sa zmäť jednotiek a núl.



Riešenie problému a jeho odstránenie je komplikované z viacerých dôvodov. Prvým je vek sondy. Voyager 1 odštartoval zo Zeme v roku 1977 a jeho misia trvá už 46 rokov, hoci pôvodne to malo byť iba päť rokov. Použiť sa môžu iba postupy z tohto obdobia a technici často musia prichádzať s veľmi kreatívnymi riešeniami. To najbežnejšie, teda reštartovanie sondy, už vyskúšali a nepomohlo, uvádza NASA.



Druhým faktorom je obrovská vzdialenosť od Zeme, asi 24 miliárd kilometrov, ktorá sa neustále zväčšuje. Signál k sonde putuje 22,5 hodiny, zmena nastavenia a overenie funkcie na Zemi preto trvá 45 hodín.



Sondu Voyager 1 sa už v minulosti niekoľkokrát podarilo na diaľku opraviť. V máji 2022 to bol systém AACS pre ovládanie orientácie a polohy, pričom odstránenie jeho poruchy trvalo niekoľko mesiacov.



Sonda Voyager 1 a jej dvojča, Voyager 2, sú najdlhšie letiacimi vesmírnymi loďami. Obe nesú posolstvo pre prípad, že ich niekedy v budúcnosti zachytí inteligentná civilizácia. Pozlátený audiovizuálny disk obsahuje fotografie a zvuky života na Zemi vrátane hudby. Je uložený v puzdre, na ktorého povrchu je vygravírovaná schéma o pôvode sondy, návod na použitie disku, molekula vodíka a poloha Zeme vo vesmíre.