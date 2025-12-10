< sekcia Zahraničie
Sophie Kinsella, autorka kníh o nákupnej maniačke, podľahla rakovine
O jej úmrtí na spisovateľkinom účte na sieti Instagram informovala jej rodina.
Autor TASR
Londýn 10. decembra (TASR) - Vo veku 55 rokov zomrela v pondelok Sophie Kinsella, autorka veľmi úspešnej série o dievčati zbláznenom do nákupov. Kinsella, ktorá publikovala aj pod svojím pravým menom Madeleine Wickhamová, v apríli 2024 oznámila, že jej koncom roka 2022 diagnostikovali glioblastóm, agresívnu formu rakoviny mozgu, informovala agentúra AP, píše TASR.
O jej úmrtí na spisovateľkinom účte na sieti Instagram informovala jej rodina. „Zomrela pokojne a jej posledné dni boli naplnené tým, čo najviac milovala: rodinou, hudbou, teplom, Vianocami a radosťou. Nevieme si predstaviť, aký život nás čaká bez jej žiary a lásky k životu,“ uviedla rodina v príspevku.
Zverejnenie ochorenia s odstupom Sophie Kinsella zdôvodnila tým, že chcela, aby jej deti mohli túto správu dostať a spracovať v súkromí a prispôsobiť sa „novej realite.“
Kinsella začala publikovať v roku 2000 - knihou The Secret Dreamworld of a Shopaholic o novinárke, ktorá píše o peniazoch, no sama s nimi absolútne nevie hospodáriť. Neskôr vydala desať románov zo série o nákupnej maniačke a viaceré ďalšie knihy, napr. Dokážete udržať tajomstvo? či Bohyňa v domácnosti. Jej diela sa celosvetovo predali vo viac než 45 miliónoch výtlačkov a preložené sú do desiatok jazykov.
Prvé dve knihy série o nákupnej maniačke boli adaptované do filmu Spoveď nákupnej maniačky z roku 2009 s Islou Fisherovou v hlavnej úlohe.
